Gli Oscar traslocano su YouTube | la notte delle statuette cambia era

Dal 2029 la Notte degli Oscar cambierà casa. Dopo quasi un secolo di fedeltà alla televisione generalista, la cerimonia più iconica del cinema mondiale dirà addio ad ABC, storica emittente americana che manterrà i diritti fino al 2028, anno simbolico del centenario degli Academy Awards. Dalla 101ª edizione in poi, la diretta globale sarà trasmessa gratuitamente su YouTube. Una scelta che ha il sapore della svolta epocale: non un semplice cambio di piattaforma, ma il riconoscimento ufficiale che l’asse dell’intrattenimento si è ormai spostato altrove. L’accordo tra Academy e YouTube. L’annuncio è arrivato direttamente dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, che ha formalizzato un accordo pluriennale con la piattaforma di proprietà di Google. 🔗 Leggi su Panorama.it

