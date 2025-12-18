gli oscar traslocano su youtube dal 2029

Dal 2029, gli Oscar approdano su YouTube, segnando un nuovo capitolo nella storia dello streaming. Questa piattaforma si afferma come un potente alleato, capace di attrarre un pubblico globale con contenuti di qualità e senza interruzioni pubblicitarie. Un cambiamento che testimonia come il mondo dell’intrattenimento si evolva, spostando l’attenzione da televisione tradizionale a piattaforme digitali sempre più protagoniste.

Il nuovo che avanza è sempre lo streaming, diventato nel tempo un pericoloso competitor per la tv, capace di catalizzare l’attenzione degli spettatori e offrire gli stessi prodotti visti sul piccolo schermo senza le fastidiose interruzioni pubblicitarie. Ora si alza il tiro, perché dal 2029 uno degli eventi più importanti del piccolo schermo americano diventerà totale appannaggio del web: i Premi Oscar andranno in onda infatti su YouTube. La piattaforma streaming Google si è aggiudicata i diritti televisivi per ospitare gli Academy Awards fino al 2033, battendo con la sua offerta tutti i competitor. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

