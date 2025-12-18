Gli Oscar cambiano casa | dal 2029 la notte del cinema sbarca su YouTube

Gli Oscar si spostano su YouTube: dal 2029, la celebre notte del cinema varcherà i confini della televisione per approdare sulla piattaforma di streaming. Un accordo innovativo tra l’Academy e YouTube trasforma il tradizionale evento in un’esperienza digitale, aprendo nuove prospettive per il mondo del cinema e dei suoi appassionati. La storia degli Oscar si riscrive, pronta a conquistare un pubblico ancora più globale e interattivo.

© Quotidiano.net - Gli Oscar cambiano casa: dal 2029 la notte del cinema sbarca su YouTube Dal 2029 i premi Oscar non saranno più soltanto un appuntamento televisivo. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha ufficializzato un accordo storico con YouTube, che diventerà la nuova casa della cerimonia fino al 2033. Un passaggio epocale, che mette fine a un legame con la rete ABC durato dal 1976 e che accompagnerà il premio oltre la centesima edizione. ABC manterrà infatti i diritti fino al 2028, anno simbolico in cui gli Academy Awards celebreranno il traguardo dei cento anni. Subito dopo, il testimone passerà definitivamente al digitale. Hollywood, CA USA - July 26, 2018: Oscar golden award in a souvenir store on Hollywood Boulevard.

