Gli operatori in coro annunciano un passo concreto per vivere Portonovo tutto l’anno. Addio ai giorni di caldo estivo, alle spiagge affollate e ai parcheggi pieni, lasciando spazio a un nuovo modo di scoprire la baia in ogni stagione. Un’opportunità per apprezzare la bellezza di questo angolo di paradiso senza limiti temporali, riscoprendo la sua magia anche nei momenti meno affollati.

© Ilrestodelcarlino.it - Gli operatori in coro: "Un primo passo concreto per vivere la baia tutto l’anno"

Portonovo. Il caldo sole estivo, le spiagge affollate, i parcheggi pieni, sono in questi giorni ricordi lontani. Nei mesi invernali la baia svela il suo volto più intimo, il mare assume colori più cangianti dal blu intenso al verde smeraldo, libero dalle onde degli scafi. Le spiagge, spoglie da sdraio, ombrelloni e turisti mostrano tutta la loro bellezza integrale. Il silenzio regna ovunque e finalmente la natura si riprende i suoi spazi. "La bellezza straordinaria della baia – ha detto il pluristellato chef Moreno Cedroni del Clandestino – si mostra totalmente e il fascino di Portonovo resta anche d’inverno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Riqualificazione strutture ricettive, Confesercenti: "Bene il provvedimento regionale, primo passo concreto per il turismo"

Leggi anche: Marina, è tutto un piangere. Coro di commercianti e operatori: "Serve un piano per il rilancio"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Gli operatori in coro: Un primo passo concreto per vivere la baia tutto l’anno.

Gli operatori in coro: "Un primo passo concreto per vivere la baia tutto l’anno" - Se ne parla da tanto tempo ma questa volta è arrivato un segnale ben preciso. msn.com