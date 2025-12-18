Gli operatori in coro | Un primo passo concreto per vivere la baia tutto l’anno

Gli operatori in coro annunciano un passo concreto per vivere Portonovo tutto l’anno. Addio ai giorni di caldo estivo, alle spiagge affollate e ai parcheggi pieni, lasciando spazio a un nuovo modo di scoprire la baia in ogni stagione. Un’opportunità per apprezzare la bellezza di questo angolo di paradiso senza limiti temporali, riscoprendo la sua magia anche nei momenti meno affollati.

Portonovo. Il caldo sole estivo, le spiagge affollate, i parcheggi pieni, sono in questi giorni ricordi lontani. Nei mesi invernali la baia svela il suo volto più intimo, il mare assume colori più cangianti dal blu intenso al verde smeraldo, libero dalle onde degli scafi. Le spiagge, spoglie da sdraio, ombrelloni e turisti mostrano tutta la loro bellezza integrale. Il silenzio regna ovunque e finalmente la natura si riprende i suoi spazi. "La bellezza straordinaria della baia – ha detto il pluristellato chef Moreno Cedroni del Clandestino – si mostra totalmente e il fascino di Portonovo resta anche d’inverno". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

