Gli operatori del turismo bocciano il Villaggio di Babbo Natale | Mediocre mortifica piazza del Plebiscito

Gli operatori del turismo di Napoli criticano duramente il Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito, definendolo mediocre e dannoso per l’immagine della storica piazza. In una lettera al Comune, chiedono la costituzione di un gruppo di lavoro per valutare soluzioni migliori. La polemica mette in discussione l’impatto delle iniziative natalizie sulla città e sulla sua reputazione.

Gli operatori del turismo di Napoli contro il Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito. Lettera al Comune: "Mortifica la piazza, si costituisca un gruppo di lavoro".

