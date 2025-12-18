Gli operatori del turismo bocciano il Villaggio di Babbo Natale | Mediocre mortifica piazza del Plebiscito
Gli operatori del turismo di Napoli criticano duramente il Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito, definendolo mediocre e dannoso per l’immagine della storica piazza. In una lettera al Comune, chiedono la costituzione di un gruppo di lavoro per valutare soluzioni migliori. La polemica mette in discussione l’impatto delle iniziative natalizie sulla città e sulla sua reputazione.
Gli operatori del turismo di Napoli contro il Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito. Lettera al Comune: "Mortifica la piazza, si costituisca un gruppo di lavoro". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Mugnano del Cardinale: arriva il Villaggio di Babbo Natale
Leggi anche: Arriva al Cilento Outlet “Il Villaggio di Babbo Natale”: un evento unico nel Sud Italia
Gli operatori del turismo bocciano il Villaggio di Babbo Natale: “Mediocre, mortifica piazza del Plebiscito” - Gli operatori del turismo di Napoli contro il Villaggio di Babbo Natale in piazza del Plebiscito. fanpage.it
Il turismo «open air» a Eraclea: accordo di Human Company con Hines, Apollo e Clessidra per il nuovo villaggio nel parco rurale - Human Company, gruppo italiano, tra i principali operatori nel settore dell’hospitality ha annunciato il raggiungimento dell’accordo di partnership con Hines, tra i più importanti operatori nella ... corriere.it
Piano promozionale di attività 2026. Agricoltura e turismo Insieme. Con le le ATL del Piemonte, i consorzi degli operatori turistici, Piemonte Land of Wine, Agrion e Visit Piemonte, abbiamo condiviso il piano di attività fieristico 2026 per agroalimentare e turismo - facebook.com facebook
Operatori a confronto sull’impatto dei cambiamenti climatici sul #Turismo bum.comunesbt.it/2025/12/16/ope… #CambiamentiClimatici Iscriviti al canale Telegram per ricevere gli aggiornamenti in tempo reale: t.me/comunesbt x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.