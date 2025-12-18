Gli interessi convergenti di Stati Uniti e Giappone sull’energia

Stati Uniti e Giappone, due potenze con interessi strategici condivisi, puntano allo sviluppo dei mercati energetici internazionali. La loro collaborazione nel settore del gas naturale liquefatto (GNL) rappresenta un passo fondamentale verso la sicurezza energetica globale, rafforzando legami economici e politici. Un obiettivo comune che riflette la crescente importanza delle energie alternative e delle relazioni bilaterali in un contesto di sfide geopolitiche e di transizione energetica.

Il più grande esportatore di gas naturale liquefatto (Gnl) al mondo e il suo secondo importatore condividono un obiettivo comune: lo sviluppo dei mercati esteri. Gli Stati Uniti cercano uno sbocco per le proprie esportazioni di Gnl, mentre il Giappone punta a impiegare capitali e know-how per investire lungo l'intera catena del valore e commercializzare i carichi in eccesso. Gli interessi statunitensi e giapponesi si intersecano nel Sud-est asiatico, dove investimenti congiunti nelle infrastrutture del gas potrebbero contribuire a sbloccare la domanda di Gnl. È in corso un aumento senza precedenti dell'offerta globale di Gnl.

