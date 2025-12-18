Gli infortuni sono una tassa per la Serie A | oltre cento milioni bruciati in infermeria

Gli infortuni rappresentano una vera e propria tassa per la Serie A, con costi che superano i cento milioni di euro all’anno. La congestione di partite e tornei aumenta lo stress sui giocatori, aggravando le assenze e incidendo significativamente sui bilanci dei club. Un problema che richiede attenzione e strategie mirate per ridurre l’impatto economico e migliorare la salute degli atleti.

Gli infortuni dei calciatori in un calendario stressato dalla moltiplicazioni di partite e tornei è costato nella scorsa stagione ai club della Serie A oltre cento milioni di euro. Un conto salato da 103 milioni in giornate trascorse in infermeria e non sul campo di gioco, spesso protagonisti (e vittime) i giocatori più importanti e pagati della squadra che sono anche quelli maggiormente colpiti dal susseguirsi di convocazioni e impegni. Un bilancio che dovrebbe far riflettere visto che si tramuta in perdita secca e immediata oltre che nella maggiore difficoltà a raggiungere i risultati sportivi programmati.

Infortuni: Serie A, nella stagione 24/25 registrati 858 infortuni totali per un costo di 103,14 milioni di euro - È quanto emerge dall’Howden’s 2024/25 Men’s European Football Injury Index, quinta edizione del rapporto sugli infortuni nel calcio europeo maschile pubblicato da Howden. insurzine.com

Serie A, allarme infortuni. Da Lukaku a Rovella: sono sempre di più i guai muscolari - L’ultima vittima è il "bolognese" Emil Holm, uscito al 50’ della partita della sua Svezia contro la Svizzera. gazzetta.it

Ndicka-stop: dove non sono arrivati infortuni e squalifiche arriva la Coppa d'Africa L'ivoriano si ferma a 59 presenze di fila in Serie A https://tinyurl.com/yd8xh6ef - facebook.com facebook

Nelle ultime 5 stagioni gli infortuni sono costati ai club di Premier League ~1 miliardi di euro. Dato dal report annuale di Howden, broker assicurativo che analizza l’impatto economico degli infortuni nel calcio. -25% dal 2021-22 al 2024-25. x.com

