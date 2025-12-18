Gli auguri ai militari del comandante Aldo Iacobelli

Il comandante Aldo Iacobelli ha rivolto i suoi auguri ai militari dell’Umbria e alle loro famiglie nella storica Caserma “Garibaldi” di corso Cavour, in occasione delle festività natalizie. Un gesto di vicinanza e riconoscimento per il loro impegno quotidiano, in un momento di grande significato e condivisione.

Ieri nella storica Caserma "Garibaldi" di corso Cavour, il generale di Corpo d'Armata Aldo Iacobelli, comandante interregionale carabinieri "Podgora", con sede in Roma e competenza sulle legioni carabinieri "Lazio", "Marche", "Sardegna", "Toscana" e "Umbria", con l'approssimarsi delle festività natalizie, ha rivolto il suo saluto e gli auguri a tutti i militari dell'Umbria ed alle loro famiglie. L'alto ufficiale, accolto dal generale di brigata Luca Corbellotti, comandante della legione carabinieri "Umbria", ha incontrato i comandanti provinciali di Perugia e Terni, una rappresentanza di Ufficiali e personale del Comando Legione, dei reparti territoriali, delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, associazione nazionale carabinieri e associazione "Nastro Verde", che riunisce gli insigniti in servizio dell'onorificenza della " Medaglia Mauriziana ".

