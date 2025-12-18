Gli aretini nel 2024 sono 97.622 con un saldo negativo tra nascite e morti di 580 unità

Nel 2024, gli aretini sono 97.622, con un saldo negativo di 580 unità tra nascite e decessi. L’analisi dell’assessore Merelli evidenzia un quadro demografico in evoluzione, segnato da dati consolidati e segnali di ripresa post-pandemia, indicando un panorama di sfide e opportunità per il futuro della città di Arezzo.

Arezzo, 18 dicembre 2025 – Arezzo fotografata dall’assessore Alberto Merell i. Interessante quadro proposto dall’assessore Alberto Merelli che ha indirizzato il documento unico di programmazione verso i misuratori di demografia e reddito, per cogliere le traiettorie dell’Arezzo degli ultimi anni, i dati consolidati, quelli non scontati e una reattività post-Covid che fa ben sperare. . A bilanciarlo interviene il fenomeno migratorio. Dunque, la popolazione aretina diminuisce, ma non in maniera consistente e in ogni caso l’arrivo degli stranieri compensa il segno meno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

