Gli allenamenti le vacanze a Ibiza | ecco perché Carlos Alcaraz ha rotto con lo storico coach Ferrero

Carlos Alcaraz ha scelto di interrompere la lunga collaborazione con il suo coach Juan Carlos Ferrero, dopo sette anni di successi condivisi. La decisione nasce dalla volontà di conquistare maggiore autonomia e di affrontare nuove sfide, tra allenamenti intensi e vacanze a Ibiza. Un passo importante per il giovane tennista, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera, con obiettivi ancora più ambiziosi.

Carlos Alcaraz ha deciso di interrompere il rapporto con il suo storico allenatore Juan Carlos Ferrero, dopo ben sette anni di collaborazione, per poter avere maggiore autonomia nella gestione della propria carriera. Ieri il campione spagnolo ha annunciato ufficialmente la separazione. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, alla base della decisione ci sarebbe soprattutto il bisogno di libertà che Alcaraz avrebbe richiesto e che Ferrero non avrebbe concesso. Un ulteriore elemento di tensione riguarda la gestione delle vacanze a Ibiza, che secondo l’atleta erano troppo vincolate perché contingentate. 🔗 Leggi su Open.online

