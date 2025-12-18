Gli agricoltori protestano con i trattori a Bruxelles al Consiglio Ue contro Mercosur e nuova Pac – Il video

Gli agricoltori italiani hanno raggiunto Bruxelles con i trattori per manifestare contro l'accordo Mercosur e le novità della nuova Politica Agricola Comune. La protesta, svoltasi in prossimità dei palazzi Ue, rappresenta un forte segnale di dissenso da parte di chi lavora quotidianamente per il territorio e l’economia rurale. Un gesto di protesta che evidenzia le preoccupazioni del settore agricolo di fronte alle decisioni europee.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 Gli agricoltori sono arrivati nella notte a Bruxelles con i trattori, a pochi passi dai palazzi Ue, in occasione del Consiglio europeo per protestare contro l'accordo Mercosur e la nuova Pac. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online

