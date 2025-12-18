Gli agricoltori protestano con i trattori a Bruxelles al Consiglio Ue contro Mercosur e nuova Pac – Il video

Gli agricoltori italiani hanno raggiunto Bruxelles con i trattori per manifestare contro l'accordo Mercosur e le novità della nuova Politica Agricola Comune. La protesta, svoltasi in prossimità dei palazzi Ue, rappresenta un forte segnale di dissenso da parte di chi lavora quotidianamente per il territorio e l’economia rurale. Un gesto di protesta che evidenzia le preoccupazioni del settore agricolo di fronte alle decisioni europee.

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 Gli agricoltori sono arrivati nella notte a Bruxelles con i trattori, a pochi passi dai palazzi Ue, in occasione del Consiglio europeo per protestare contro l'accordo Mercosur e la nuova Pac. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Gli agricoltori italiani protestano contro i tagli Ue: un migliaio di trattori in arrivo a Bruxelles Leggi anche: Al via il Consiglio Ue, von der Leyen insiste sul Mercosur: «Siamo con gli agricoltori». Si cerca una quadra sugli asset russi Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. La grande protesta agricola europea: Bruxelles 18 dicembre; La marcia dei trattori a Bruxelles: I campi sono cibo, basta tagli. Il monito dei 10mila all’Europa; L'agricoltura europea contro la Commissione Ue: 10mila agricoltori attesi a Bruxelles; Agricoltori in piazza a Bruxelles: anche Cia Ferrara partecipa alla protesta. Gli agricoltori protestano con i trattori a Bruxelles al Consiglio UE contro Mercosur e nuova PAC - (Agenzia Vista) Bruxelles, 18 dicembre 2025 Gli agricoltori sono arrivati nella notte a Bruxelles con i trattori, a pochi passi dai palazzi Ue, in occasione del Consiglio europeo per protestare contro ... msn.com

Trattori e agricoltori in marcia verso il quartiere europeo di Bruxelles - Protesta organizzata da oltre 40 organizzazioni europee contro il prossimo bilancio europeo, la Politica agricola comune e l'accordo con il blocco sudamericano del Mercosur (ANSA) ... ansa.it

Bruxelles, protesta degli agricoltori durante il vertice Ue - Il 18 dicembre centinaia di agricoltori sono entrati a Bruxelles con i trattori, bloccando strade e incendiando container mentre i leader dell’Unione europea erano riuniti in vertice. tg24.sky.it

Agricoltori, sui trattori sale la protesta

Al fianco degli agricoltori che protestano davanti al Parlamento europeo contro l'accordo Mercosur e contro i tagli imposti dall'Unione Europea. Basta con scelte che penalizzano i prodotti europei e i consumatori! - facebook.com facebook

Agricoltori cuneesi a Bruxelles, la protesta arriva nel cuore dell’Europa x.com

