Gli agricoltori bloccano le strade di Bruxelles per protestare contro l' accordo Ue-Mercosur

Migliaia di agricoltori italiani e europei si sono radunati a Bruxelles, bloccando le strade, per esprimere il loro dissenso contro l’accordo commerciale tra l’UE e il Mercosur. La protesta, che coinvolge trattori e manifestanti, mira a richiamare l’attenzione sui rischi e le conseguenze di questa intesa per il settore agricolo europeo. Oggi e domani, il Consiglio europeo si confronta su un tema cruciale che potrebbe cambiare il volto dell’agricoltura continentale.

Migliaia di agricoltori (e trattori) sono attesi oggi a Bruxelles per protestare contro l'accordo commerciale con il blocco sudamericano del Mercosur, fra i temi in discussione al Consiglio europeo di oggi e domani. Fin dalle prime ore del mattino, alcuni manifestanti hanno bloccato le strade e lanciato fuochi d'artificio, costringendo la polizia a rispondere con gas lacrimogeni e idranti. Si stima l'arrivo di circa 10 mila manifestanti aderenti a oltre 40 organizzazioni agricole, e la delegazione italiana si annuncia la più numerosa, dopo quella franco-belga. Tra i presenti Confagricoltura, Coldiretti e Cia-Agricoltori.

Accordo Mercosur: gli agricoltori bloccano le strade di Bruxelles - I sostenitori sostengono che l'accordo fornirebbe un'alternativa ai controlli sulle esportazioni di Pechino e alle politiche tariffarie di Washington. msn.com

Bruxelles, protesta degli agricoltori durante il vertice Ue - Il 18 dicembre centinaia di agricoltori sono entrati a Bruxelles con i trattori, bloccando strade e incendiando container mentre i leader dell’Unione europea erano riuniti in vertice. tg24.sky.it

Agricoltori e pescatori greci bloccano il porto commerciale di Volos - Internazionale x.com

Scontri a Nikaia e Platykambos: gli agricoltori bloccano l’autostrada Atene–Salonicco protestando contro costi insostenibili e aiuti insufficienti. Traffico deviato e tensione in Grecia https://l.euronews.com/QOs5 - facebook.com facebook

