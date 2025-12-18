Gli agricoltori baresi in piazza a Bruxelles | L' Europa decide una politica ' lacrime e sangue' per noi

Gli agricoltori baresi scendono in piazza a Bruxelles per esprimere il loro sconcerto e le preoccupazioni riguardo alle nuove strategie della Politica Agricola Comune dell’Unione Europea. Una protesta che evidenzia le difficoltà e le sfide di un settore fondamentale per l’economia locale e nazionale, chiedendo attenzione e ascolto alle loro esigenze. La loro voce si fa sentire in un momento cruciale di cambiamenti e incertezze.

Gli agricoltori baresi in piazza a Bruxelles per protestare contro le future strategie della Politica Agricola Comune decise dall'Unione Europea. Gli imprenditori agricoli del capoluogo pugliese, insieme ai colleghi delle altre province e di tutta Italia, hanno organizzato oggi una manifestazione. Cia in piazza a Bruxelles. Agricoltura non si svende, con riforma Pac a rischio 270mila aziende - «Siamo in piazza per dire no a un'Europa che svende l'agricoltura, mette le armi davanti al cibo, compromette la sicurezza alimentare dell'Unione e rischia di far chiudere, solo in Italia, oltre 270mi ...

Bruxelles, agricoltori in piazza: Coldiretti Puglia e Basilicata contro Von der Leyen - Da tutta Italia, compresi moltissimi agricoltori di Puglia e Basilicata, sono arrivati a Bruxelles per manifestare contro i tagli alla Politica agricola comune e una Commissione europea accusata di es ... trmtv.it

CIA Lazio a Bruxelles: gli agricoltori oggi in piazza per difendere il futuro dell’agricoltura - NewTuscia – ROMA – Agricoltori del Lazio partecipano oggi alla grande mobilitazione europea per chiedere politiche agricole più eque e concrete La manifestazione, promossa da più di 40 organizzazioni ... newtuscia.it

Una delegazione di agricoltori bresciani di Coldiretti sarà presente questa mattina a Bruxelles per partecipare alla grande mobilitazione promossa dalla Coldiretti nazionale. Migliaia di contadini e allevatori provenienti da tutta Italia scenderanno in piazza per - facebook.com facebook

