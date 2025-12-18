' Giusto dire No' anche a Firenze nasce il comitato contro la riforma Nordio

A Firenze nasce il Comitato “Giusto dire No” – Toscana, unendo magistrati, avvocati e professori universitari contro la riforma Nordio. Un fronte condiviso che si oppone alle modifiche proposte, promuovendo il rispetto dello stato di diritto e l’indipendenza della giustizia. Una voce collettiva che si schiera contro cambiamenti percepiti come dannosi, ribadendo l’importanza di un sistema giudiziario equo e indipendente.

Magistrati, avvocati e professori universitari della Toscana uniti per il "no" alla riforma Nordio, attraverso il Comitato "Giusto dire No" – Toscana. Si presenta con nomi di eccellenza il coordinamento, nato in vista del referendum costituzionale sulla riforma della magistratura previsto nel.

Nasce a Bari il Comitato “Giusto dire No” contro la riforma della giustizia - Nasce a Bari il comitato “Giusto dire NO”, contro la riforma della giustizia, che si pone l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di tutelare l'indipendenza del sistema giudi ... trmtv.it

Oggi, alle ore 19.00, presso il Circolo Arci Carlo Cafiero, in via Paolo Ricci 153 a Barletta, si terrà un incontro pubblico dal titolo "Riforma Nordio: perché è giusto dire NO... Leggi l'articolo - facebook.com facebook

Presentazione del Comitato Distretto di Napoli "Referendum giustizia Giusto dire no" ift.tt/2mahwZt #evento #takethedate x.com

