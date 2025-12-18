Giustizia | Serracchiani ' obiettivo è colpire Costituzione e autonomia magistratura'
In un contesto di crescente dibattito sulla giustizia, le recenti dichiarazioni di Serracchiani sollevano interrogativi sulla reale volontà di riforma e sulle possibili implicazioni per l'autonomia della magistratura. La discussione si concentra sulla percezione di un obiettivo che potrebbe minare i principi fondamentali della Costituzione, suscitando preoccupazioni sulla tutela dei diritti e sull'equilibrio tra poteri.
Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Non si tratta della separazione delle carriere dei magistrati, perché quella esiste già ed è operativa dal 2020 con la riforma Cartabia. Qui l'obiettivo vero è un altro: smantellare la Carta costituzionale e ledere l'indipendenza e l'autonomia della magistratura”. Così Debora Serracchiani, deputata e responsabile nazionale Giustizia del Pd. “La riforma proposta dalla maggioranza – spiega l'esponente dem - ha un disegno politico preciso: Si vuole colpire l'equilibrio tra i poteri dello Stato e indebolire una magistratura che deve porre limiti alla politica. In sostanza, si vuole una politica che scelga i giudici e dica alla magistratura cosa può e cosa non può fare. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Giustizia: Alfieri (Pd), 'una non riforma, colpisce Costituzione e umilia magistratura'
Leggi anche: Giustizia: Serracchiani, 'Nordio conferma che riforma non risolve problemi'
Giustizia: Serracchiani, 'obiettivo è colpire Costituzione e autonomia magistratura' - "Non si tratta della separazione delle carriere dei magistrati, perché quella esiste già ed è operativa dal 2020 con la riforma Cartabia. lanuovasardegna.it
Giustizia, Serracchiani (Pd): Meloni mette giudici nell’obiettivo - “Con estrema chiarezza Meloni a Rimini nel suo comizio ha messo i giudici tra gli obiettivi da colpire con la riforma Nordio e il premierato come meta delle riforme istituzionali. partitodemocratico.it
Giustizia, Serracchiani: “Nordio esalta riforme presunte” - “Oggi Nordio esalta presunte riforme che non servono ai cittadini né a far funzionare meglio la giustizia. partitodemocratico.it
>> Sono intervenuti il Ministro della Giustizia, l’ex magistrato Di Pietro, il costituzionalista Cassese, la presidente di Magistratura democratica Albani e l’eurodeputata Serracchiani (PD) #Altalex #Atreju #SeparazioneCarriere #Magistrati #Magistratura x.com
ATREJU Contestazioni alla ministra Bernini da parte degli studenti universitari. Le interviste a Andrea Delmastro, Sottosegretario di Stato alla Giustizia; Silvia Albano, magistrata; Debora Serracchiani, deputata Partito Democratico; Carlo Nordio, ministro della - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.