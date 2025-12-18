Giustizia | Serracchiani ' obiettivo è colpire Costituzione e autonomia magistratura'

In un contesto di crescente dibattito sulla giustizia, le recenti dichiarazioni di Serracchiani sollevano interrogativi sulla reale volontà di riforma e sulle possibili implicazioni per l'autonomia della magistratura. La discussione si concentra sulla percezione di un obiettivo che potrebbe minare i principi fondamentali della Costituzione, suscitando preoccupazioni sulla tutela dei diritti e sull'equilibrio tra poteri.

Roma, 18 dic. (Adnkronos) - "Non si tratta della separazione delle carriere dei magistrati, perché quella esiste già ed è operativa dal 2020 con la riforma Cartabia. Qui l'obiettivo vero è un altro: smantellare la Carta costituzionale e ledere l'indipendenza e l'autonomia della magistratura”. Così Debora Serracchiani, deputata e responsabile nazionale Giustizia del Pd. “La riforma proposta dalla maggioranza – spiega l'esponente dem - ha un disegno politico preciso: Si vuole colpire l'equilibrio tra i poteri dello Stato e indebolire una magistratura che deve porre limiti alla politica. In sostanza, si vuole una politica che scelga i giudici e dica alla magistratura cosa può e cosa non può fare. 🔗 Leggi su Iltempo.it

