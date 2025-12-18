Giustizia la mobilitazione per il Sì | Processo ad armi pari

La mobilitazione per il Sì si concentra sulla necessità di garantire un processo equo e imparziale. Separare le carriere tra pubblico ministero e giudici rafforza l’autonomia di ciascuna figura, assicurando un procedimento più giusto e trasparente. Un sistema giudiziario equilibrato è fondamentale per tutelare i diritti dei cittadini e rafforzare la fiducia nelle istituzioni.

© Ilrestodelcarlino.it - Giustizia, la mobilitazione per il Sì: "Processo ad armi pari" "La separazione delle carriere può portare a un giusto processo. Pubblico ministero e giudici, magistratura inquirente e magistratura giudicante devono essere autonomi. Votare Sì è giusto, garantisce un processo equo, ad armi pari". In piazza della Libertà a Macerata, così come in 129 città italiane, l' Unione delle camere penali ha organizzato banchetti informativi per spiegare le ragioni del voto al referendum sulla giustizia. A Macerata, per l'iniziativa, è arrivata anche Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora che, prima della sua scomparsa nel 1988, visse "una terribile vicenda giudiziaria".

