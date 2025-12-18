Giulia Perotti | Asia D’Amato è stata d’insegnamento; Emma Fioravanti | Ci aiutiamo tanto

Giulia Perotti e Emma Fioravanti condividono un percorso di crescita e supporto reciproco nel mondo della ginnastica artistica. Perotti, alla sua prima esperienza mondiale, si è distinta a Jakarta, mentre le parole delle compagne riflettono un legame forte e un insegnamento reciproco che alimenta la loro passione e determinazione. Un esempio di squadra e di dedizione che ispira e motiva nel raggiungimento di obiettivi ambiziosi.

© Oasport.it - Giulia Perotti: “Asia D’Amato è stata d’insegnamento”; Emma Fioravanti: “Ci aiutiamo tanto” Giulia Perotti ha preso parte ai Mondiali di ginnastica artistica per la prima volta in carriera, riuscendo a qualificarsi alla finale al corpo libero in quel di Jakarta. La giovane promessa piemontese ha mancato invece l’ingresso all’atto conclusivo del concorso generale individuale a causa dei tanti errori commessi nel turno preliminare e su cui dovrà lavorare, in modo da farsi trovare pronta per il prossimo futuro. In primavera aveva invece contribuito alla vittoria dell’Italia nella gara a squadre degli Europei. La 16enne ha fatto un punto della situazione a Ginnasticomania, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “ I Mondiali sono stati la prima grande esperienza da senior, è stato bellissimo anche se la gara non è andata come speravo. 🔗 Leggi su Oasport.it Leggi anche: Le nuove Fate azzurre: Giulia Perotti e Emma Fioravanti si raccontano a Ginnasticomania Leggi anche: Campionati Italiani Assoluti di Ginnastica Artistica Femminile 2025: Giulia Perotti nuova regina, D’Amato e Fioravanti protagoniste d’oro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Vercelli festeggia Giulia Perotti, oro europeo con le azzurre a Lipsia - La quindicenne Giulia Perotti ha vinto il campionato europeo a squadre a squadre con la nazionale ... rainews.it Giulia Perotti: "I miei primi tifosi? I nonni" - “Appena è arrivato il momento del podio mi sono commossa anche io, perché non ci credevo a quello che avevo fatto, che per me era una bellissima cosa”. rainews.it The GymSpecialist’s Christmas Calendar UNO SGUARDO AL MONDIALE con TOMMASO BRUGNAMI E GIULIA PEROTTI Due NeoSenior come Tommaso Brugnami, della Giovanile Ancona, e Giulia Perotti, della Libertas Vercelli, hanno attirato i riflett - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.