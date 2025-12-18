Giulia De Lellis e Priscilla | il primo Natale insieme

Il primo Natale di Giulia De Lellis con Priscilla si preannuncia indimenticabile. Un dolce reel cattura un tenero momento: i piedini di Priscilla accanto all’albero, tra luci e decorazioni, regalando un’atmosfera di calore e affetto autentico. Un ricordo speciale che segna l’inizio di nuove tradizioni e momenti di gioia condivisa.

Giulia De Lellis avrebbe reso ancora più speciale il suo Natale condividendo un momento tenerissimo. In un reel si vedrebbero i piedini di Priscilla vicino all' albero, tra luci e addobbi. Un dettaglio semplice, ma capace di emozionare. La neo mamma, però, non parlerebbe solo di coccole. Tra una storia e l'altra, avrebbe lasciato spazio anche a un racconto più vero, fatto di stanchezza e piccole difficoltà. E i fan si starebbero già chiedendo cosa mostrerà ancora. Amici, parla il ragazzo insultato da Riccardo Stimolo Il reel dei piedini davanti all'albero fa impazzire i fan. Nel video, Giulia De Lellis avrebbe mostrato un dettaglio minuscolo, ma potentissimo.

