Giugliano spettacolo di Ciro Ceruti rinviato | l’assessore Sepe chiarisce Nessuna polemica

Il rinvio dello spettacolo di Ciro Ceruti a Giugliano non nasconde tensioni o polemiche. L’assessore Sepe ha chiarito la situazione, assicurando che si tratta di un semplice riprogramma senza nessun caso particolare. L’evento, originariamente previsto per mercoledì 17 dicembre presso l’ex Chiesa delle Concezioniste, sarà recuperato in una nuova data, garantendo comunque un momento di intrattenimento e cultura per la comunità.

Nessun caso e nessuna tensione dietro il rinvio dello spettacolo di Ciro Ceruti, inizialmente previsto per la serata di ieri, mercoledì 17 dicembre, presso l'ex Chiesa delle Concezioniste. A fare chiarezza è l'assessore alla Cultura del Comune di Giugliano, Marco Sepe, che ha spiegato le motivazioni della decisione, condivisa in piena serenità con l'artista.

