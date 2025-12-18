Giugliano immagini d’Italia e solidarietà | grande partecipazione per la presentazione del calendario 2026 di Teleclubitalia e Caritas

Una serata di grande partecipazione ha animato Giugliano per la presentazione del calendario 2026 “Tutta l’Italia”, un progetto fotografico solidale promosso da Teleclubitalia e Caritas. L’evento, ospitato presso lo Chalet del Centro in piazza Gramsci, ha celebrato la bellezza delle immagini italiane e l’importanza della solidarietà, unendo comunità e sensibilità in un momento di condivisione e impegno sociale.

Una serata molto partecipata ha fatto da cornice alla presentazione del calendario 2026 "Tutta l'Italia", il progetto fotografico solidale promosso da Teleclubitalia in collaborazione con la Caritas, svoltasi presso lo Chalet del Centro in piazza Gramsci, nel cuore di Giugliano. All'incontro hanno preso parte numerose associazioni del territorio e tanti cittadini, a conferma di un

