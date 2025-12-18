Giugliano chiude dopo 37 anni lo storico negozio ENGI

Dopo oltre tre decenni di servizio alla comunità di Giugliano, lo storico negozio EN.GI ha chiuso le sue porte. Un punto di riferimento per gli articoli per la casa nella zona della Marchesella, ha rappresentato un luogo di fiducia e tradizione per generazioni di clienti. La chiusura segna la fine di un’epoca, lasciando un vuoto nel cuore degli abitanti e nel panorama commerciale locale.

