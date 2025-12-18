Giugliano chiude dopo 37 anni lo storico negozio ENGI
Dopo oltre tre decenni di servizio alla comunità di Giugliano, lo storico negozio EN.GI ha chiuso le sue porte. Un punto di riferimento per gli articoli per la casa nella zona della Marchesella, ha rappresentato un luogo di fiducia e tradizione per generazioni di clienti. La chiusura segna la fine di un’epoca, lasciando un vuoto nel cuore degli abitanti e nel panorama commerciale locale.
Dopo 37 anni di attività, ha chiuso i battenti lo storico negozio EN.GI, punto di riferimento per gli articoli per la casa nella zona della Marchesella a Giugliano in Campania. La serranda si è abbassata l’altro ieri, martedì 16 dicembre, segnando la fine di una lunga . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
