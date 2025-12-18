Giugliano 45esimo anniversario in ricordo di Mena Morlando vittima innocente di camorra

Celebrando il 45° anniversario della scomparsa di Mena Morlando, vittima innocente della camorra a Giugliano, ricordiamo il suo nome attraverso le parole di alcuni alunni del primo circolo didattico che porta il suo nome. Un gesto di memoria e speranza, per mantenere vivo il suo ricordo e sensibilizzare sulle ingiustizie di ieri e di oggi.

Giugliano. Una poesia di alcuni alunni del primo circolo didattico di Giugliano, la scuola che porta il suo nome, per ricordare 45 anni dopo Mena Morlando, vittima innocente di camorra. Ieri, come ogni 17 dicembre, una messa nella chiesa di Sant'Anna per l'anniversario e la deposizione di fiori nei pressi della lapide che ricorda quell'uccisione.

