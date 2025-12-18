Il Capodanno di S. Francesco al Prato si arricchisce di un evento speciale: “Gira Dischi” con Petra Magoni, un viaggio nella canzone d’autore. Un’occasione unica per vivere l’attesa della mezzanotte immersi in un’atmosfera di arte, musica e cultura, nel suggestivo scenario dell’Auditorium San Francesco, simbolo di rinascita e rinascente bellezza perugina.

© Ilrestodelcarlino.it - ’Gira Dischi’ nel Capodanno di S. Francesco al Prato. Con Petra Magoni viaggio nella canzone d’autore

Tra le proposte del Capodanno perugino, c’è anche quella dell’ Auditorium San Francesco al Prato, scrigno d’arte e simbolo della rinascita culturale della città che mercoledì 31 ospiterà una festa di San Silvestro fuori dagli schemi, pensata per chi desidera vivere l’attesa della mezzanotte in un contesto di bellezza, musica e qualità artistica. Protagonista dell’evento, in cartellone per la stagione “Sanfra”, sarà “ Gira Dischi ”, spettacolo che si muove lungo un percorso originale nella grande canzone d’autore italiana. Non un tributo, ma un viaggio inusuale e audace, in cui i classici del repertorio – da Lucio Battisti a Paolo Conte, da Bruno Lauzi a Giorgio Gaber, fino a Fabrizio De André – vengono riletti con ironia, libertà e una sorprendente profondità espressiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Capodanno a Perugia, Petra Magoni e Mauro Ottolini al Sanfra per "Gira Dischi"

Leggi anche: San Francesco al Prato, lavori all’Auditorium

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

#Capodanno vibra a San Francesco al Prato con “Gira Dischi” #auditorium #Battisti #canzonedautore #concerto #Conte #DeAndré #Gaber #GiraDischi #MarcoBianchi #MauroOttolini #Musica #perugia #PetraMagoni #SanFrancescoalPrato #ThomasSinigagli - facebook.com facebook