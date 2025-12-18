Giovani Ostanel risponde a Stefani citando Zaia | Questa volta i cartelli li ho portati io

Durante l’assemblea legislativa regionale, la consigliera Elena Ostanel ha risposto a Stefani con una battuta, citando Zaia e affermando: «Questa volta i cartelli li ho portati io». Un intervento che ha attirato l’attenzione, segnando un momento di confronto diretto e deciso sui temi affrontati, con un tono che ha suscitato interesse tra i presenti.

Stefani, un patto con i giovani. I 'santini' di Luca Zaia (senza Lega) - C'è Alberto Stefani che lancia la piattaforma Generazione Veneto e annuncia una mattinata di mobilitazione, sabato 15 novembre, per confrontarsi con i giovani. ilgazzettino.it

BUON LAVORO! Buon lavoro Elena Ostanel che oggi torni nell'aula del Consiglio Regionale per altri 5 anni di impegno! Buon lavoro Andrea Micalizzi per questa nuova esperienza in Regione! Buon lavoro Alessandro Bisato, benvenuto nella nostra Giunta! - facebook.com facebook

