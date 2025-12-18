Giovani e natura | a Bagno parte ’Homewalk’

A Bagno di Romagna si è svolta la prima assemblea-laboratorio di ’Homewalk’, un progetto che coinvolge giovani e natura. L’evento, ospitato a Palazzo del Capitano, ha segnato l’avvio di un percorso di riflessione e condivisione tra ragazzi, focalizzato su temi di identità, ambiente e futuro. Un’occasione di confronto per abbracciare se stessi e il mondo che ci circonda, rafforzando il legame tra giovani e natura.

© Ilrestodelcarlino.it - Giovani e natura: a Bagno parte 'Homewalk' Ha avuto luogo a Palazzo del Capitano, a Bagno di Romagna, la prima assemblea-laboratorio del 'concilio' delle ragazze e dei ragazzi ' Homewalk - Abitare se stessi nel mondo '. Un coinvolgente progetto di centro aggregativo, in campo residenziale tra la natura, per adolescenti e giovani tra i 14 e i 25 anni, che vivono e crescono nel territorio dell'Alto Savio, a cura di Casa Elementare di Frassineta, struttura situata nel territorio di campagna e di montagna di Rio Salso di Bagno. Facilitatori del progetto sono Valentina Pagliarani e Christian Mancini, fondatori di Casa Elementare e ideatori del progetto.

