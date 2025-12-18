Giornata della ricerca L’impegno del rettore | Investiremo di più
In occasione della Giornata della ricerca, il rettore Alessandro Reali ha ribadito l’impegno dell’Università nel potenziare gli investimenti nel settore, sottolineando l’importanza di sostenere l’innovazione e la conoscenza. Durante l’evento, momento di confronto e dialogo tra ricercatori, sono stati condivisi risultati e prospettive strategiche, rafforzando la volontà di puntare su progetti che possano contribuire significativamente allo sviluppo accademico e sociale.
"Dobbiamo investire tanto in ricerca ". La promessa arriva dal rettore dell’ Università Alessandro Reali che ieri ha partecipato alla seconda edizione della Giornata della ricerca, il momento annuale in cui l’Ateneo si ritrova per condividere esperienze, risultati e prospettive sulle strategie e sulle opportunità di finanziamento. Di fronte all’assessore regionale all’Università Alessandro Fermi, al direttore generale della direzione Sviluppo economico di Regione Lombardia Armando De Crinito, a Carlo Mango direttore dell’area ricerca scientifica di Fondazione Cariplo, a Chiara Avanzi, che ha rappresentato la Commissione Europea e a Daniele Mammoli dell’Ercea, il rettore ha garantito di "voler partire dai giovani e di volerli mettere nelle condizioni di sviluppare le proprie ricerche non concentrandosi solo sulle aree scientifiche tecnologiche o mediche, ma diventando più attrattivi in quelle umanistiche dove le potenzialità sono enormi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
