Giornata della ricerca L’impegno del rettore | Investiremo di più

In occasione della Giornata della ricerca, il rettore Alessandro Reali ha ribadito l’impegno dell’Università nel potenziare gli investimenti nel settore, sottolineando l’importanza di sostenere l’innovazione e la conoscenza. Durante l’evento, momento di confronto e dialogo tra ricercatori, sono stati condivisi risultati e prospettive strategiche, rafforzando la volontà di puntare su progetti che possano contribuire significativamente allo sviluppo accademico e sociale.

