Giorgini e Patrignani il gol è di famiglia

Un weekend da celebrare per la famiglia Giorgini di Urbania: Andrea, giovane difensore centrale della Juve Stabia, classe 2002, ha siglato uno dei due gol decisivi nella vittoria contro l’Empoli, dimostrando talento e passione. La passione per il calcio e il sostegno familiare si uniscono in un momento che resterà impresso nella memoria di tutti. Un esempio di dedizione e ambizione nel mondo dello sport.

Lo scorso weekend è sicuramente da ricordare per la famiglia Giorgini di Urbania. Andrea difensore centrale classe 2002 (alto 1,90) che gioca in serie B con la Juve Stabia ha segnato uno dei 2 gol che ha portato la squadra alla vittoria contro l’Empoli. Rumor di mercato parlano di un interessamento su di lui da parte della Fiorentina e del Torino. Il fratello Pietro Giorgini classe 2007 in forza alla Correggese (serie D) ha portato la sua squadra al pareggio segnando il gol contro il Crema, anche lui difensore centrale come il fratello. Per lui secondo gol in questa stagione. Giulio Patrignani classe 2006, centrocampista centrale, cugino dei fratelli Giorgini, attualmente in forza alla Primavera della Cremonese ha segnato il gol del pareggio contro la Primavera dell’Atalanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

