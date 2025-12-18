Giocata fortunata a Latina | vinto un milione di euro

Un Natale da sogno a Latina: un fortunato vincitore ha conquistato un milione di euro grazie al MillionDay. La giocata, effettuata giovedì 18 dicembre, ha portato a una delle vincite più inattese e incredibili di questa stagione festiva. Un momento di gioia e sorpresa che resterà impresso per sempre.

© Latinatoday.it - Giocata fortunata a Latina: vinto un milione di euro Un Natale “d’oro” per il fortunato che oggi, giovedì 18 dicembre, ha vinto un milione di euro con il MillionDay, la lotteria basata sull'estrazione casuale di 5 numeri compresi tra l'1 e il 55.La schedina è stata giocata al Tabacchi Al Tribunale di viale dello Statuto a Latina, proprio nei pressi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it Leggi anche: Giocata fortunata a Gubbio, azzeccato un 5 da 23mila euro Leggi anche: Giocata fortunata: vinti 22.500 euro con un terno al Lotto Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La fortuna bacia Latina: vinto 1 milione di euro al "Tabacchi al Tribunale" - Indovinando tutti i cinque numeri della combinazione vincente, dell'estrazione delle ore 13, il fortunato ha vinto il premio di prima categoria: 1 ... latinaoggi.eu

Latina baciata dalla fortuna: vinto un milione di euro in via dello Statuto - Nell’estrazione delle ore 13 del Million Day, un fortunato giocatore ha centrato tutti e cinque i numeri della combinazione vincente, ... latinapress.it

