Gioca con il braccialetto elettronico e segna il gol promozione | l’incredibile storia dal Brasile | Video

Un braccialetto elettronico alla caviglia diventa protagonista di una straordinaria vittoria. In Brasile, un giocatore sorprende tutti, sfruttando il suo strumento in modo inaspettato per segnare il gol decisivo e portare la sua squadra alla promozione. Un racconto di determinazione, creatività e passione che dimostra come l’ingegno possa superare ogni ostacolo. Scopri questa incredibile storia che ha emozionato il mondo del calcio.

Entra in campo con un braccialetto elettronico alla caviglia e segna il gol decisivo per la promozione della sua squadra. È accaduto domenica pomeriggio in Brasile. La sfida è tra il Goytacaz e il Macaé. Il match è terminato per 4-1 per i padroni di casa, che si sono così aggiudicati il titolo di campioni di Série B2 del campionato Carioca, l’equivalente della quarta divisione italiana. Il gol che ha sancito la promozione è stato segnato da Yuri de Carvalho, attaccante brasiliano che gioca con un braccialetto elettronico alla caviglia. È stato il suo primo gol da quando è uscito dal carcere a maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Gioca e segna con il braccialetto elettronico alla caviglia. Tante polemiche ingiustificate e il precedente di Vardy.

Il braccialetto elettronico come strumento di prevenzione e contrasto - L’introduzione del braccialetto elettronico nel sistema penale italiano, avvenuta con il decreto legge 341/2000 (convertito nella legge 4/2001), ha segnato una svolta nelle misure di controllo e ... diritto.it

Yuri de Carvalho in campo con il braccialetto elettronico alla caviglia: scoppia il caso in Brasile - La storia di Yuri de Carvalho ha sconvolto il calcio brasiliano: il centrocampista, arrestato nel 2018 per traffico di droga, ha giocato per tutta la stagione con un braccialetto elettronico. fanpage.it

