Gioca con il braccialetto elettronico e segna il gol promozione | l’incredibile storia dal Brasile | Video

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un braccialetto elettronico alla caviglia diventa protagonista di una straordinaria vittoria. In Brasile, un giocatore sorprende tutti, sfruttando il suo strumento in modo inaspettato per segnare il gol decisivo e portare la sua squadra alla promozione. Un racconto di determinazione, creatività e passione che dimostra come l’ingegno possa superare ogni ostacolo. Scopri questa incredibile storia che ha emozionato il mondo del calcio.

Entra in campo con un braccialetto elettronico alla caviglia e segna il gol decisivo per la promozione della sua squadra. È accaduto domenica pomeriggio in Brasile. La sfida è tra il Goytacaz e il Macaé. Il match è terminato per 4-1 per i padroni di casa, che si sono così aggiudicati il titolo di campioni di Série B2 del campionato Carioca, l’equivalente della quarta divisione italiana. Il gol che ha sancito la promozione è stato segnato da Yuri de Carvalho, attaccante brasiliano che gioca con un braccialetto elettronico alla caviglia. È stato il suo primo gol da quando è uscito dal carcere a maggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

