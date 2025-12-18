Gila, difensore della Lazio, si prepara a vivere un momento di immensa gioia: è diventato papà di due gemelli. Un evento speciale che porta ancora più felicità nello spogliatoio biancoceleste, proprio mentre si avvicina la sfida contro la Cremonese. Gli auguri più sinceri al calciatore spagnolo, una doppia felicità che rende questa settimana ancora più memorabile.

© Calcionews24.com - Gila diventa papà di due gemelli, il lieto evento a pochi giorni dalla sfida contro la Cremonese: gli auguri della Lazio

Gila, gioia doppia: il difensore spagnolo diventa papà di due gemelli. La Cremonese per festeggiare al meglio questo lieto evento Un momento di grande felicità investe lo spogliatoio della Lazio, e questa volta il protagonista è Gila. Dopo le nascite dei figli di Nicolò Rovella, Luca Pellegrini e Matteo Cancellieri, è arrivato il turno del . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: tutti gli aggiornamenti sulla sfida contro la Lazio: Gila obiettivo di mercato?

Leggi anche: Lazio, ecco la decisione del Giudice Sportivo dopo l’espulsione a Gila nel corso della sfida contro il Bologna

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Non mi piace mai parlare di arbitri, specie ultimamente. Ma un chiarissimo fallo imprudente (giallo) con l’arbitro a due metri che diventa rosso ed il Var che sonnecchia mi fa pensare solo che Gila e Sarri avevano ragione. So’ scarsi. #ParmaLazio #Zaccagni x.com

L’espulsione di Gila durante la sfida contro il Bologna è diventata l’argomento principale tra i tifosi biancocelesti. Un episodio che ha cambiato il volto della partita al minuto 78, quando il pareggio sembrava ormai assicurato. “Un cartellino rosso che grida vend - facebook.com facebook