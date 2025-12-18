Gideon Levy | la strage di Bondi Beach e il genocidio dei palestinesi

In un momento in cui il mondo si commuoveva per la tragedia di Bondi Beach, a Gaza si consumava un altro dramma silenzioso, segnato da sofferenza, fame e violenza. La brutalità del massacro ha acceso riflessioni, ma la realtà palestinese resta spesso nascosta sotto il peso di un conflitto che non conosce tregua. Un'analisi critica sul doppio standard e sulle responsabilità di un conflitto che si protrae da decenni.

Mentre il mondo era scosso dallo shock per il massacro alla sinagoga di Bondi Beach, a Gaza la gente continuava a morire di stenti, fame, malattie e colpita dai proiettili israeliani. “Tutti sono rimasti inorriditi per quanto accaduto” in Australia, scrive Gideon Levy su Haaretz. “Il massacro di Bondi meritava un tale shock globale. Ma lo shock è stato accompagnato da ipocrisia, cinismo e doppi standard. Su tutti, ovviamente, il primo ministro Benjamin Netanyahu, che si è affrettato ad attribuire la responsabilità del massacro al primo ministro australiano Anthony Albanese”. “Netanyahu sa qualcosa sull’assumersi le responsabilità personali ed è per questo che si è affrettato ad accusare il suo omologo di aver osato riconoscere lo Stato palestinese; apparentemente, c’è un collegamento tra il vuoto riconoscimento di uno Stato immaginario e il massacro. 🔗 Leggi su It.insideover.com

