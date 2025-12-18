Giappone centinaia di persone fanno causa al governo per inazione climatica
Il 18 dicembre, centinaia di cittadini giapponesi si sono rivolti alla giustizia, accusando il governo di inazione climatica e sostenendo che questa negligenza viola i principi costituzionali. Un gesto di grande coraggio e consapevolezza, che segnala l’urgenza di agire per il nostro pianeta. Un passo importante nella lotta per un futuro più sostenibile e responsabile.
Il 18 dicembre centinaia di persone in tutto il Giappone hanno fatto causa al governo per la sua inazione climatica, che considerano in contrasto con la costituzione. Leggi. 🔗 Leggi su Internazionale.it
Leggi anche: Giappone, Tokyo costruisce resilienza climatica con Ia e impegno dei cittadini
