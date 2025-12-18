Giappone centinaia di persone fanno causa al governo per inazione climatica

Il 18 dicembre, centinaia di cittadini giapponesi si sono rivolti alla giustizia, accusando il governo di inazione climatica e sostenendo che questa negligenza viola i principi costituzionali. Un gesto di grande coraggio e consapevolezza, che segnala l’urgenza di agire per il nostro pianeta. Un passo importante nella lotta per un futuro più sostenibile e responsabile.

© Internazionale.it - Giappone, centinaia di persone fanno causa al governo per inazione climatica Il 18 dicembre centinaia di persone in tutto il Giappone hanno fatto causa al governo per la sua inazione climatica, che considerano in contrasto con la costituzione.

