Gianrico Dario Ricci è sano di mente Uccise la madre rischia l’ergastolo

Gianrico Dario Ricci, in pieno possesso delle sue facoltà mentali, si trova di fronte a un'accusa grave: l’omicidio volontario aggravato della madre. La mancanza di patologie mentali esclude l’attenuante della infermità mentale, rendendo il procedimento penale più severo e il rischio di ergastolo una concreta possibilità. La vicenda solleva interrogativi complessi sulla responsabilità e le motivazioni dietro un gesto così estremo.

Non ha patologie mentali, quindi va verso l’imputazione di omicidio volontario aggravato, con il rischio di venire condannato all’ergastolo. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica disposta dal pm della Procura di Monza, Nicola Balice, su Gianrico Dario Ricci, il 37enne di Cinisello Balsamo che lo scorso marzo ha picchiato nel loro appartamento in via XXV Aprile la madre, Daniela Guerrini. Pensionata, ex insegnante di 69 anni, è morta per emorragia cerebrale dopo il ricovero al pronto soccorso dell’ospedale MultiMedica di Sesto San Giovanni, che aveva evidenziato anche altre emorragie interne. L’uomo si trova in carcere sulla base di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Monza ed eseguita dalla Polizia di Stato di Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

