Giallo a Trieste uomo trovato morto nella sua casa in un lago di sangue | indagini in corso

Un tragico episodio scuote Trieste: un uomo di 73 anni è stato rinvenuto senza vita nella sua abitazione nel quartiere di San Luigi, circondato da un lago di sangue. Le autorità stanno conducendo le indagini per fare luce su questa drammatica scoperta e chiarire le cause di un fatto ancora avvolto nel mistero.

Un uomo di 73 anni è stato trovato morto in un lago di sangue in un'abitazione nel rione di San Luigi, in via Felice Machlig, a Trieste. Si indaga sull'accaduto, sul posto la Polizia Scientifica. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Trovato morto nella sua casa a Trieste, il corpo in un lago di sangue: indagini in corso Leggi anche: Il giallo di Angelo Mastrantoni: trovato morto in un giardino a Roma, indagini in corso La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Incendio nel fermano, uomo trovato morto in casa con una ferita alla testa: giallo sulle cause; Filmava di nascosto le figlie della convivente e scaricava i video dalle case dei suoi clienti: arrestato; Terrorista a 15 anni: chi è l’insospettabile liceale; “La magia del Natale”: la raccolta di storie dedicate ai più piccoli in edicola con i nostri giornali. Nicola Granieri trovato morto in casa con una ferita alla fronte: giallo sul decesso dell'ex commerciante d'oro. Casa a soqquadro e tracce di sangue, due persone in questura - Il cadavere di un gioielliere di 73 anni, Nicola Granieri, anni è stato trovato all'interno di un'abitazione nel quartiere di San Luigi, in via Felice Machlig ... msn.com

Chi era Nicola Granieri, il gioielliere trovato morto in casa a Trieste: il giallo di via Machlig - Al primo piano di quella palazzina in via Machlig, nel rione di San Luigi, un uomo è stato trovato riverso a terra, in un lago di sangue. alphabetcity.it

Trieste, gioielliere trovato morto in casa con una ferita alla fronte. Abitazione a soqquadro e tracce di sangue - Il cadavere di un gioielliere di circa 75 anni è stato trovato all'interno di un'abitazione nel quartiere di San Luigi, in via Felice Machlig oggi, ... msn.com

Orlando, agente immobiliare, legge della morte sospetta dell’amico d’infanzia Simone e precipita nel baratro dei ricordi. A cavallo tra Trieste e Asti, un po’ giallo un po’ indagine psicologica, “Il rumore del mondo” di Sebastiano Martini, edito da Voland, è un co facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.