GF 2025 televoti finale in diretta | vince Anita le percentuali

La finale del Grande Fratello 2025 ha regalato emozioni intense e un risultato sorprendente. Anita Mazzota ha conquistato il titolo con il 49,54% dei voti, battendo di misura Giulia Soponariu, seconda con il 49%. Un finale appassionante che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. La vittoria di Anita rappresenta un traguardo importante in questa edizione ricca di colpi di scena e emozioni.

© Latuafonte.com - GF 2025 televoti finale in diretta: vince Anita, le percentuali Anita Mazzota ha vinto il Grande Fratello 2025 con il 49.54%. Giulia Soponariu si è posizionata come seconda classificata, con il 49.54%. Svelate alla fine anche le percentuali del penultimo televoto, dove Giulia era prima con il 40.25, seguita da Anita con il 30.94% e Jonas con il 28.81%. Chiaramente, per l'ultimo televoto, i fan degli Jonita si sono uniti per permettere alla Mazzotta di vincere. Per i concorrenti è arrivato il momento di salutare la Casa del Grande Fratello, durante la finale del 18 dicembre 2025. L'attesa è ormai finita per Jonas Pepe, Omer Elomari, Grazia Kendi, Anita Mazzotta e Giulia Soponariu.

Grande Fratello 2025, la finale: chi sono i finalisti e come funziona la serata - A contendersi la vittoria, nella serata, ci sono Jonas, Anita, Omar, Grazia e Giulia. maridacaterini.it

“Grande Fratello 2025”, finale 18 dicembre: chi vince e i sondaggi - Ultima puntata del “Grande Fratello 2025”: eliminazioni immediate, sondaggi in bilico e una finale che vede Anita favorita ma con Jonas e Omer pronti a ribaltare tutto ... 105.net

GF 2025: SONDAGGI SHOCK! Chi esce stasera?

Stasera nella FINALE di #GrandeFratello: - Omer o Jonas: il primo televoto. - Sorprese per tutti. - Ultime scelte che determineranno i televoti eliminatori. - Elezione del vincitore/trice del programma. - I saluti di Simona Ventura. x.com

Tutti restano rivali in vista della vittoria finale. Il televoto sarà decisivo per stabilire chi potrà giocarsi fino all’ultimo il sogno di vincere. Ecco cosa sappiamo - facebook.com facebook

