GF 2025 televoti finale in diretta | vince Anita le percentuali

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La finale del Grande Fratello 2025 ha regalato emozioni intense e un risultato sorprendente. Anita Mazzota ha conquistato il titolo con il 49,54% dei voti, battendo di misura Giulia Soponariu, seconda con il 49%. Un finale appassionante che ha tenuto tutti con il fiato sospeso fino all’ultimo istante. La vittoria di Anita rappresenta un traguardo importante in questa edizione ricca di colpi di scena e emozioni.

gf 2025 televoti finale in diretta vince anita le percentuali

© Latuafonte.com - GF 2025 televoti finale in diretta: vince Anita, le percentuali

Anita Mazzota ha vinto il Grande Fratello 2025 con il 49.54%. Giulia Soponariu si è posizionata come seconda classificata, con il 49.54%. Svelate alla fine anche le percentuali del penultimo televoto, dove Giulia era prima con il 40.25, seguita da Anita con il 30.94% e Jonas con il 28.81%. Chiaramente, per l’ultimo televoto, i fan degli Jonita si sono uniti per permettere alla Mazzotta di vincere. Per i concorrenti è arrivato il momento di salutare la Casa del Grande Fratello, durante la finale del 18 dicembre 2025. L’attesa è ormai finita per Jonas Pepe, Omer Elomari, Grazia Kendi, Anita Mazzotta e Giulia Soponariu. 🔗 Leggi su Latuafonte.com

Leggi anche: GF 2025 sondaggi televoti finale in diretta: percentuali, chi vincerà?

Leggi anche: Grande Fratello anticipazioni finale: televoti, sorprese e ultime scelte: Chi spegnerà le luci della Casa?

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Grande Fratello, chi è eliminato nella finale del 18 dicembre; Grande Fratello 2025, la finale di Simona Ventura all'insegna del flop: chi vince; “Grande Fratello 2025”, il 18 dicembre la finale: le anticipazioni; Oggi il Grande Fratello 2025 finisce davvero: anticipazioni, previsioni, ultime sfide in diretta.

gf 2025 televoti finaleGrande Fratello 2025, stasera la finale su Canale 5: anticipazioni diretta di giovedì 18 dicembre. Nomination, eliminati e sondaggi e chi vince? - Ci siamo: Finale Grande Fratello 2025 per eleggere il vincitore di questa 19° edizione. superguidatv.it

gf 2025 televoti finaleGrande Fratello 2025, la finale: chi sono i finalisti e come funziona la serata - A contendersi la vittoria, nella serata, ci sono Jonas, Anita, Omar, Grazia e Giulia. maridacaterini.it

gf 2025 televoti finale“Grande Fratello 2025”, finale 18 dicembre: chi vince e i sondaggi - Ultima puntata del “Grande Fratello 2025”: eliminazioni immediate, sondaggi in bilico e una finale che vede Anita favorita ma con Jonas e Omer pronti a ribaltare tutto ... 105.net

GF 2025: SONDAGGI SHOCK! Chi esce stasera?

Video GF 2025: SONDAGGI SHOCK! Chi esce stasera?

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.