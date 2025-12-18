Gettata in un pozzo Cameyi uccisa a 15 anni | l’ex fidanzato a processo

Il tragico omicidio di Cameyi Mosammet, 15 anni, gettata in un pozzo, ha sconvolto Ancona. Oggi, a distanza di anni, il suo ex fidanzato, Monir Kazi, 35 anni, è stato rinviato a giudizio davanti alla corte di assise. La vicenda riaccende il dolore e la ricerca di giustizia, mentre si attende il processo per fare luce su questa drammatica tragedia.

© Ilrestodelcarlino.it - Gettata in un pozzo, Cameyi uccisa a 15 anni: l’ex fidanzato a processo Ancona, 18 dicembre 2025 – Omicidio della 15enne Cameyi Mosammet: rinviato a giudizio davanti alla corte di assise Monir Kazi, oggi 35enne, che all’epoca dei fatti era il fidanzato della ragazzina. Dopo rinvii su rinvii, per un difetto di notifica dell’avviso di udienza preliminare all’imputato, che da diversi anni ha lasciato l’Italia e si trova in Bangladesh, il processo si aprirà il 25 marzo. Cardiologia tra le migliori in Italia, in un anno quasi 600 infartuati: "Mortalità ridotta e meno attese" “Siamo soddisfatti”, si sono limitati a dire i familiari della ragazzina, uccisa il 29 maggio del 2010, i cui resti erano stati ritrovati in un pozzo nelle vicinanze dell’Hotel House di Porto Recanati nel 2018, nei pressi di un casolare abbandonato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: Federica Mangiapelo uccisa a 16 anni dal fidanzato, il papà: “Dopo 13 anni le donne continuano a morire” Leggi anche: Aurora Tila uccisa a 13 anni, oggi la sentenza a Bologna: la caduta fatale dal balcone e le accuse al fidanzato 15enne La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Gettata in un pozzo, Cameyi uccisa a 15 anni: l’ex fidanzato a processo. Gettata in un pozzo, Cameyi uccisa a 15 anni: l’ex fidanzato a processo - La ragazzina, Cameyi Mosammet, era sparita da Ancona nel 2010, i suoi resti trovati all’Hotel House nel 2018. ilrestodelcarlino.it

Omicidio Cameyi, si torna in Assise. Rinvio a giudizio bis per il fidanzato. I familiari della 15enne trovata in un pozzo a Porto Recanati: «Siamo soddisfatti» - PORTO RECANATI «Sì sì, siamo soddisfatti», poi l’uscita veloce dal tribunale per tornare ad Ancona in un pomeriggio carico di bruma e pensieri. corriereadriatico.it

Omicidio Cameyi, la svolta 15 anni dopo: rinvio a giudizio per l'ex fidanzato della ragazzina trovata morta in un pozzo - Svolta nel processo per l'omicidio di Cameyi Moshammet, la 15enne bengalese uccisa il 29 maggio del 2010 a Porto Recanati, dopo numerosi rinvii oggi pomeriggio il gup ... msn.com

