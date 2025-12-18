Gesù appare a Times Square e non è un’allucinazione collettiva | le foto

Inaspettatamente, Gesù si mostra a Times Square, lasciando i passanti senza parole. La sua apparizione, sorprendente e inattesa, ha catturato l’attenzione di tutti in uno dei luoghi più iconici e vivaci del mondo. In un momento simbolico dell’anno, la città che non dorme mai diventa teatro di un evento che ha fatto il giro delle cronache e dei social.

© Cityrumors.it - Gesù appare a Times Square e non è un’allucinazione collettiva: le foto È apparso all’improvviso e in modo del tutto inaspettato proprio nella piazza più famosa al Mondo e nel periodo più importante dell’anno La città è la Big Apple, quella che non dorme mai. La Piazza è l’ombelico del Mpondo, quella Times Square che brilla di luci multicolori ogni giorno dell’anno. Milioni di newyorchesi e di turisti ogni giorno la attraversano a piedi per recarsi a lavoro, fare shopping o semplicemente per restare ammaliati da quello spettacolo di luci, di scritte, di messaggi colorati che scorrono veloci sui giganteschi pannelli a led che adornano i palazzi che si affacciano sulla piazza. 🔗 Leggi su Cityrumors.it Leggi anche: Un segno di Fede nella capitale del consumo: Gesù appare nel cuore di Times Square Leggi anche: Chi c'è dietro alla foto di Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco a Times Square. Lei: "Non me lo aspettavo" Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. China Xinhua News. . Il Passo di Yanmen, nella provincia settentrionale cinese dello Shanxi, appare pittoresco sotto una fresca coltre di neve. Questo celebre tratto della Grande Muraglia fu un'importante guarnigione della frontiera settentrionale durante la di - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.