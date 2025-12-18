Gesù appare a Times Square e non è un’allucinazione collettiva | le foto

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inaspettatamente, Gesù si mostra a Times Square, lasciando i passanti senza parole. La sua apparizione, sorprendente e inattesa, ha catturato l’attenzione di tutti in uno dei luoghi più iconici e vivaci del mondo. In un momento simbolico dell’anno, la città che non dorme mai diventa teatro di un evento che ha fatto il giro delle cronache e dei social.

ges249 appare a times square e non 232 un8217allucinazione collettiva le foto

© Cityrumors.it - Gesù appare a Times Square e non è un’allucinazione collettiva: le foto

È apparso all’improvviso e in modo del tutto inaspettato proprio nella piazza più famosa al Mondo e nel periodo più importante dell’anno La città è la Big Apple, quella che non dorme mai. La Piazza è l’ombelico del Mpondo, quella Times Square che brilla di luci multicolori ogni giorno dell’anno. Milioni di newyorchesi e di turisti ogni giorno la attraversano a piedi per recarsi a lavoro, fare shopping o semplicemente per restare ammaliati da quello spettacolo di luci, di scritte, di messaggi colorati che scorrono veloci sui giganteschi pannelli a led che adornano i palazzi che si affacciano sulla piazza. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

Leggi anche: Un segno di Fede nella capitale del consumo: Gesù appare nel cuore di Times Square

Leggi anche: Chi c'è dietro alla foto di Elisabetta Gregoraci e il figlio Nathan Falco a Times Square. Lei: "Non me lo aspettavo"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.