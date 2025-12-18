Geronimo Stilton passa a Rainbow | la proprietà intellettuale da mamma Dami al papà delle Winx

Rainbow annuncia l’acquisizione della proprietà intellettuale di Geronimo Stilton, il celebre personaggio che da oltre 25 anni affascina giovani lettori di tutto il mondo. Dopo anni sotto l’egida di “mamma Dami,” il famoso ratto giornalista passa ora al team di Rainbow, noto per le Winx e altre produzioni di successo. Un nuovo capitolo per un’icona della letteratura per ragazzi, pronto a continuare a emozionare e ispirare le future generazioni.

Milano – Il to po giornalista (milanese d’adozione) cambia “patron“. Ieri Rainbow ha annunciato, “con grande entusiasmo”, l’acquisizione della proprietà intellettuale di Geronimo Stilton, uno dei personaggi più iconici della narrativa per ragazzi degli ultimi 25 anni, diventato un vero fenomeno editoriale e culturale di dimensioni globali. L’operazione prevede l’acquisto dei diritti mediante la compravendita delle quote della International Characters, la cui proprietaria è Elisabetta Dami, e delle quote della Pietro Marietti, dell’omonimo proprietario. Elisabetta Dami, la “mamma” di Geronimo Stilton: “E ora ho una nuova famiglia di lupi” I numeri di Geronimo Stilton. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

