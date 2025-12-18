Genoa Atalanta buone notizie per Palladino con il ritorno in campo di Sulemana! Le ultime sulla Dea in vista del match della sedicesima giornata
Buone notizie per Palladino in vista di Genoa-Atalanta: Sulemana torna a lavorare individualmente, rafforzando le speranze di un recupero in tempo per la sedicesima giornata. La Dea si prepara ad affrontare il Genoa a Marassi domenica 21 alle 20:45, con il tecnico nerazzurro che lavora intensamente per ottimizzare la rosa e affrontare al meglio la sfida di Serie A.
Genoa Atalanta, Palladino a lavoro per la sedicesima giornata. Il tecnico dei nerazzurri ritrova Sulemana che torna a lavorare individualmente In casa Atalanta continua il lavoro di avvicinamento alla sfida di Serie A contro il Genoa, in programma domenica 21 alle 20:45 a Marassi. La squadra bergamasca, allenata da Raffaele Palladino ha svolto una doppia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
