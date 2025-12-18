General niente svolta Brutta caduta in casa

Una brutta caduta in casa mette fine alla partita tra Faenza 86 e General Contractor. La squadra di Maglietti e Toniato non riesce a trovare il ritmo, mentre Arrigoni si distingue con 21 punti. Entrambe le formazioni mostrano impegno, ma è la squadra di casa a prevalere, con una prestazione decisa e senza svolte decisive. Un incontro intenso che lascia spazio a molte riflessioni per le prossime sfide.

65 FAENZA 86 GENERAL CONTRACTOR: Maglietti 8, Piccone 7, Palsson 7, Toniato, Di Pizzo 12; Tamiozzo, Del Sole, Nicoli 5, Santiago Bruno 5, Egbende, Buscarini, Arrigoni 21. All. Ghizzinardi TEMA SINERGIE FAENZA: Fragonara 10, Fumagalli 7, Vettori 24, Mbacke 14, Van Ounsem 21; Bianchi, Rinaldin 5, Stefanini 5, Romano, Longo, Santiangeli. All. Pansa Arbitri: Centonza di Grottammare (Ap), Di Gennaro di Roma e Servillo di Roma Parziali: 8-24 32-39 51-64 65-86 La General Contractor non riesce a imprimere una svolta al suo torneo fino ad ora decisamente al di sotto delle attese e anzi incappa in una nuova sconfitta, questa particolarmente grave perché maturata in casa e contro una diretta concorrente ai playoff (o ai play-in) come il Faenza, che si impone meritatamente 65-86 dopo un match condotto dal primo all'ultimo minuto.

