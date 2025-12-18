Gaza Witkoff incontra a Miami i mediatori di Qatar Egitto e Turchia

A Miami, il 19 dicembre, Steve Witkoff, inviato della Casa Bianca, si riunirà con mediatori di Qatar, Egitto e Turchia. L’obiettivo è discutere gli sviluppi e le strategie per la seconda fase del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza, un passo cruciale per la stabilizzazione della regione. L’incontro rappresenta un momento chiave nel tentativo internazionale di favorire la pace e la ricostruzione in un’area segnata da tensioni e conflitti.

© Lettera43.it - Gaza, Witkoff incontra a Miami i mediatori di Qatar, Egitto e Turchia L'inviato della Casa Bianca Steve Witkoff venerdì 19 dicembre incontrerà a Miami mediatori di Qatar, Egitto e Turchia per discutere della seconda fase del cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Lo riporta Axios, che cita un funzionario di Washington e altre due fonti a conoscenza diretta della questione. All'incontro, il più alto a livello di mediatori dall'entrata in vigore del cessate il fuoco a ottobre, prenderanno parte il primo ministro qatarino Mohammed bin Abdul Rahman al-Thani, il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan e il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty. Axios scrive che i quattro Paesi sono concordi nel ritenere che Israele e Hamas stiano tergiversando per evitare di attuare la seconda fase dell'accordo.

