gaza nella dismisura del male

Di fronte all'orrore del genocidio, la filosofia si trova a confrontarsi con limiti e interrogativi profondi. Étienne Balibar, reinterpretando l'ultima proposizione del Tractatus di Wittgenstein, riflette sulla dismisura del male incarnata da Gaza, mettendo in discussione i confini della ragione e della morale di fronte a tale crudeltà.

Che ne è della filosofia di fronte al genocidio? Riscrivendo l'ultima proposizione del Tractatus di Ludwig Wittgenstein, Étienne Balibar afferma che la dismisura del male incarnata da un genocidio è

