Gaza nella dismisura del male
Di fronte all'orrore del genocidio, la filosofia si trova a confrontarsi con limiti e interrogativi profondi. Étienne Balibar, reinterpretando l'ultima proposizione del Tractatus di Wittgenstein, riflette sulla dismisura del male incarnata da Gaza, mettendo in discussione i confini della ragione e della morale di fronte a tale crudeltà.
Che ne è della filosofia di fronte al genocidio? Riscrivendo l’ultima proposizione del Tractatus di Ludwig Wittgenstein, Étienne Balibar afferma che la dismisura del male incarnata da un genocidio è . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
LOCCUPAZIONE di GAZA
Il governo Meloni ha dato copertura politica, mediatica e militare ai peggiori assassini del pianeta. E di fatto continuano a farlo mentre a Gaza proseguono le stragi. Leggete qui https://alessandrodibattista.substack.com/p/per-sempre-complici e iscrivetevi al - facebook.com facebook
