Gennaro Gattuso invita a guardare avanti con determinazione, sottolineando l’importanza di concentrarsi sul futuro e sul raggiungimento degli obiettivi. Prima della semifinale tra Napoli e Milan, l’ex allenatore ha analizzato il delicato momento degli italiani in Serie A, evidenziando l’equilibrio della sfida e la volontà di tornare a disputare il Mondiale, senza lasciarsi condizionare dalle difficoltà attuali.

© Ilnapolista.it - Gattuso: «Pochi calciatori italiani in Serie A? Guardiamo avanti senza piangerci addosso. Il nostro obiettivo è tornare al Mondiale»

Prima della semifinale Napoli –Milan, Gennaro Gattuso ha parlato a SportMediaset, sottolineando l’equilibrio della sfida e commentando la situazione degli italiani in rosa. Le parole di Gattuso. «Partita aperta, sono due squadre organizzate con due allenatori che fanno la differenza, ed è difficile fare gol ad entrambe perché difendono bene. È difficile dire chi possa vincere. Bartesaghi può essere un’idea per gli spareggi, sta facendo bene così come Zaniolo.» Pochi Italiani al Milan? C’è Ricci, Gabbia è infortunato, ma sappiamo bene che ci sono pochi italiani in campionato. Guardiamo avanti senza piangerci addosso. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

