Gatti fa eco a Perin e Locatelli | anche il difensore smentisce i rumors sulla rottura dello spogliatoio Il suo messaggio sui social – FOTO

Gatti risponde alle voci di crisi nello spogliatoio, confermando l’unità del gruppo. Con un messaggio sui social, il difensore smentisce le indiscrezioni sulla rottura e invita tutti a mantenere alta la concentrazione in vista della prossima sfida. Un gesto che rafforza la coesione della squadra e mette a tacere le voci di discordia tra i giocatori.

Gatti fa eco a Perin e Locatelli, il centrale smentisce con forza le voci sulla rottura del gruppo e chiede massima concentrazione per la sfida di sabato. In un momento cruciale della stagione, alla vigilia del delicatissimo big match contro la Roma, lo spogliatoio della Juventus alza la voce all’unisono per proteggere la propria integrità e compattare l’ambiente. Dopo le prese di posizione nette arrivate da Mattia Perin e Manuel Locatelli, anche Federico Gatti ha sentito il dovere di intervenire personalmente. Il difensore centrale, diventato ormai un leader emotivo della squadra grazie alla sua grinta e attaccamento alla maglia, ha utilizzato il suo profilo Instagram ufficiale per smentire categoricamente le indiscrezioni circolate nelle ultime ore riguardo presunte spaccature interne al gruppo guidato da Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

