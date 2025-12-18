Garlasco ultimo atto dell’incidente probatorio su Sempio e il Dna Stasi in aula a sorpresa

A Garlasco si conclude l’incidente probatorio su Sempio e il DNA, con una presenza inattesa in aula: Alberto Stasi, condannato definitivament per il delitto di Chiara Poggi. L’ultimo atto del procedimento si svolge nel Tribunale di Pavia, segnando un momento cruciale nel processo e suscitando grande attenzione sull’evoluzione delle indagini e delle prove.

