Garlasco udienza incidente probatorio | gli annunci degli avvocati Per la prima volta Stasi…

Oggi a Garlasco si tiene l’udienza di incidente probatorio, un momento cruciale nel caso che coinvolge Chiara Poggi. Gli avvocati hanno annunciato sviluppi importanti, tra cui dichiarazioni inedite e nuove prospettive. A quasi vent’anni dall’omicidio, questa fase del processo promette di offrire risposte e di riaccendere il dibattito pubblico su una delle vicende giudiziarie più seguite degli ultimi tempi.

L’incidente probatorio di oggi sul caso Garlasco segna un nuovo passaggio chiave in una vicenda giudiziaria che, a distanza di quasi due decenni dall’omicidio di Chiara Poggi, continua a generare interrogativi, confronti e letture contrapposte. Nell’aula del Tribunale di Pavia si è tornati a discutere di uno degli elementi più delicati dell’intera inchiesta: il Dna rinvenuto sulle unghie della vittima, un dettaglio che nel corso degli anni ha assunto un peso simbolico e processuale enorme. >> “Chi aveva le chiavi di casa Poggi”. Garlasco, la scoperta bomba proprio in queste ore decisive: tornano i loro nomi La giornata si è svolta in un clima di grande attesa, perché l’esito dell’incidente probatorio era destinato a incidere non solo sul piano tecnico-scientifico, ma anche sugli equilibri narrativi del caso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

