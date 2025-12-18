Garlasco, l’udienza si conclude tra tensioni e scontri all’uscita. Alberto Stasi, protagonista della vicenda, ha preso parola, mentre il procedimento dedicato alle analisi del DNA sotto le unghie di Chiara Poggi si inserisce in un contesto giudiziario ancora vivo a quasi vent’anni dall’omicidio. Un capitolo che continua a suscitare interesse e a alimentare il dibattito pubblico e tecnico sulla verità.

© Tvzap.it - Garlasco, udienza finita: caos all’uscita, Alberto Stasi ha parlato

– La nuova udienza dedicata alle analisi sul DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi rappresenta un passaggio rilevante in una vicenda giudiziaria che, a quasi vent’anni dall’omicidio, continua a essere oggetto di attenzione pubblica e di approfondimenti tecnici. Al centro del confronto, la tenuta scientifica e il reale valore probatorio delle tracce genetiche individuate sul corpo della vittima. La giornata in aula si è svolta in un clima di forte attenzione, poiché l’esito dell’ incidente probatorio è destinato a incidere sia sul piano tecnico-scientifico sia sulla ricostruzione complessiva del caso Garlasco. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Leggi anche: Garlasco, Savu-choc a Chi l'ha visto: "Alberto Stasi andava con tutte". Caos su Rai 3

Leggi anche: “Così, Alberto Stasi…”. Garlasco, la notizia durante l’udienza di Andrea Sempio

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Avremo due relazioni: svelata la strategia di Andrea Sempio per difendersi dal DNA sulle unghie di Chiara Poggi; Garlasco in Tv, svelata l’intercettazione di Stasi il giorno del delitto: Ero nel panico. La perizia sul DNA cambia tutto.

L’udienza al Riesame di Brescia per l'ex procuratore di Pavia. Venditti: “Io, vittima di un accanimento fondato sul nulla” - Brescia, 14 novembre 2025 – Accompagnato dal suo difensore, l'avvocato Domenico Aiello, Venditti è presente in aula, ma non rilascerà dichiarazioni spontanee. ilgiorno.it

Garlasco, caos Lovati: Alfredo Scaccia non è più il portavoce/ Gallo: “Massimo mi ha pregato di restare” - Delitto di Garlasco, caos attorno a Lovati: Alfredo Scaccia non è più il portavoce. ilsussidiario.net

Garlasco, scontro tra la Procura di Brescia e il legale dell'ex pm Venditti - La nota congiunta del procuratore generale Rispoli e del procuratore della Repubblica di Brescia Prete arriva dopo gli ultimi sviluppi del caso Garlasco e le dichiarazioni dell'avvocato Aiello, che ... tgcom24.mediaset.it

C'è anche Alberto Stasi oggi in aula per l'incidente probatorio sul caso Garlasco. «Stasi è interessato a seguire l'udienza - ha spiegato l'avvocato Antonio De Rensis - e questo mi fa piacere». Stasi non può rilasciare dichiarazioni in quanto in semilibertà. Parler - facebook.com facebook

Perché Alberto #Stasi si è presentato all’udienza in Tribunale a Pavia e l’indagato Andrea #Sempio è assente #Garlasco x.com