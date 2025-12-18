Garlasco Stasi rompe il silenzio ai microfoni di Mattino 5 | cosa succede ora

Nel cuore di Garlasco, l’attesa si fa palpabile mentre Stasi rompe il silenzio ai microfoni di “Mattino 5”. Una giornata decisiva per il caso, che tiene in tensione l’intera comunità e non solo. L’atmosfera davanti al tribunale di Pavia è carica di emozioni e aspettative, segnando un momento cruciale in una vicenda che ha sconvolto l’Italia.

Garlasco, Stasi rompe il silenzio: cosa succede ora – È una giornata cruciale per il caso Garlasco e l'atmosfera davanti al tribunale di Pavia lo riflette tutta. Tra telecamere, taccuini e microfoni, il giornalista di Mattino Cinque Emanuele Canta intercetta Alberto Stasi, arrivato in aula per l'ultimo atto dell'incidente probatorio. Il 42enne, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, si presenta accompagnato dai suoi legali, visibilmente concentrato e deciso a non esporsi oltre il necessario. Poche parole, misurate, pronunciate mentre attraversa il corridoio umano di cronisti: dice di sentirsi sereno, ma chiarisce subito di non voler rilasciare dichiarazioni più articolate.

