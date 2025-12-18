Garlasco si torna in aula Impronte e Dna | scatta il confronto sulle perizie

Garlasco riprende il suo corso giudiziario con un confronto decisivo sulle perizie di impronte e DNA. L’indagine, al centro di un acceso dibattito pubblico e politico, si avvicina a una svolta cruciale. La conclusione dell’incidente probatorio potrebbe chiarire aspetti fondamentali del caso che vede coinvolto Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. Un passaggio chiave nell’evoluzione di un procedimento che ha tenuto alta l’attenzione dell’opinione pubblica.

Il caso Garlasco torna in aula. L'indagine che da mesi è al centro del dibattito mediatico e che viene tirata in ballo anche dalla politica in vista del referendum sulla giustizia è a un punto cruciale: la fine dell'incidente probatorio fisserà uno dei punti più controversi nell'indagine su Andrea Sempio, indagato per l'omicidio in concorso con Chiara Poggi. Oggi, giovedì 18 dicembre, nel Palazzo di giustizia di Pavia, la giudice per le indagini preliminari Daniela Garlaschelli detterà i tempi del confronto fra i periti e i consulenti delle parti. Due i macro argomenti sul tavolo: le impronte analizzate nella villetta e le tracce trovate su alcuni oggetti conservati dal 13 agosto 2007 nella spazzatura della villetta di via Pascoli a Garlasco da un lato e l'analisi del materiale genetico trovato sulle unghie della ventiseienne dall'altro.

Caso Garlasco, in aula il confronto tra periti e consulenti su impronte e DNA sulle unghie di Chiara - L'indagine che da mesi è al centro del dibattito mediatico e che viene tirata in ballo anche dalla politica in vista del referendum sulla giustizia è a un punto crucial ... msn.com

Garlasco, si torna in aula: incidente probatorio su impronte e Dna. La difesa di Andrea Sempio vuole smontare la perizia - Giovedì 18 dicembre 2025, nel Palazzo di giustizia di Pavia, la giudice per le indagini preliminari ... msn.com

MattinaRai1. . Il delitto di Garlasco: ai microfoni di #StorieItaliane parla l’ex Generale Garofano, già Comandante del RIS di Parma ed ex consulente di Andrea Sempio. Si torna a parlare dei video intimi di Alberto e Chiara: erano tutti protetti da password e cript - facebook.com facebook

Garlasco, tre capelli sul tappetino del bagno di Chiara: di chi sono La nuova perizia e cosa ancora non torna x.com

