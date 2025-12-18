Garlasco pronto a dire la sua verità | la rivelazione a poche ore dall' udienza

A poche ore dall'udienza sull'incidente probatorio riguardante l'omicidio di Garlasco, Massimo Lovati si prepara a rivelare la sua verità. La sua testimonianza si fa attesa, alimentando curiosità e tensione nel caso che ha sconvolto la comunità. Tra nuove rivelazioni e punti ancora da chiarire, l'attenzione si concentra sulle sue parole, pronte a svelare aspetti ancora nascosti.

© Liberoquotidiano.it - Garlasco, "pronto a dire la sua verità": la rivelazione a poche ore dall'udienza In attesa dell'incidente probatorio sull'omicidio di Garlasco, Massimo Lovati torna a far parlare di sè. A riaccendere il dibattito sull'ex avvocato di Andrea Sempio ci pensa il suo attuale legale: Fabrizio Gallo. "Con Massimo Lovati stiamo preparando un libro sulla sua verità. Il libro sarà suo, io lo sto semplicemente aiutando a far uscire queste sue verità", ammette Gallo intervistato dal Tempo. Stando a quanto dichiarato dal legale, il libro sarà molto particolare perché "possiamo anticipare in esclusiva che è ambientato nel 2750. E la cosa è bella. Perché? Perché è ambientato in un'epoca ormai molto lontana dall'omicidio di Garlasco.

Garlasco, si torna in aula. Impronte e Dna: scatta il confronto sulle perizie - L'indagine che da mesi è al centro del dibattito mediatico e che viene tirata in ballo anche dalla ... msn.com

Garlasco, “Lovati sta vivendo un momento di grande fragilità, la sua lucidità è compromessa. Dovrebbe lasciare la difesa di Sempio”: parla Roberta Bruzzone - Massimo Lovati sta catalizzando l’attenzione dei media con le sue dichiarazioni che non smettono di stupire e, spesso, ... ilfattoquotidiano.it

